США попросили Южную Корею арестовать брата экс-генсека ООН Пан Ги Муна

Правительство США обратилось к Южной Корее с просьбой арестовать брата бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Об этом сообщает ca-news со ссылкой на Reuters.

По версии следствия Генпрокуратуры США, брат экс-генсека ООН Пан Ги Сан состоял в преступной группе, которая давала взятки чиновникам ближневосточных стран с целью продажи строительного комплекса зданий во Вьетнаме на сумму $800 млн.

Помощник прокурора Даниэль Ноубл сообщил, что США намерены добиваться экстрадиции Пан Ги Сана, однако пока он находится на свободе.

Американские власти обвиняют по этому же эпизоду и племянника экс-генсека Пан Чу Хена. Он является брокером по недвижимости в Нью-Йорке и в настоящее время находится под стражей. Пан Ги Сан работает старшим советником в строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd.

По версии следствия, в 2013 году Keangnam столкнулась с кризисом ликвидности и попросила Пан Чу Хена найти инвестора для строительного комплекса Landmark 72 во Вьетнаме. В ответ на это компания предлагала $5 млн комиссии. Как следует из обвинительного заключения, Пан Ги Сан пытался убедить суверенный фонд Южной Кореи купить этот объект с помощью подкупа чиновников. ​Сама сделка не состоялась.