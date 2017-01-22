США попросили Южную Корею арестовать брата экс-генсека ООН Пан Ги Муна

94  0
www

Правительство США обратилось к Южной Корее с просьбой арестовать брата бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Об этом сообщает ca-news со ссылкой на Reuters.

По версии следствия Генпрокуратуры США, брат экс-генсека ООН Пан Ги Сан состоял в преступной группе, которая давала взятки чиновникам ближневосточных стран с целью продажи строительного комплекса зданий во Вьетнаме на сумму $800 млн.

Помощник прокурора Даниэль Ноубл сообщил, что США намерены добиваться экстрадиции Пан Ги Сана, однако пока он находится на свободе.

Американские власти обвиняют по этому же эпизоду и племянника экс-генсека Пан Чу Хена. Он является брокером по недвижимости в Нью-Йорке и в настоящее время находится под стражей. Пан Ги Сан работает старшим советником в строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd.

По версии следствия, в 2013 году Keangnam столкнулась с кризисом ликвидности и попросила Пан Чу Хена найти инвестора для строительного комплекса Landmark 72 во Вьетнаме. В ответ на это компания предлагала $5 млн комиссии. Как следует из обвинительного заключения, Пан Ги Сан пытался убедить суверенный фонд Южной Кореи купить этот объект с помощью подкупа чиновников. ​Сама сделка не состоялась.

URL: http://www.vb.kg/354091
Теги:
Южная Корея, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  