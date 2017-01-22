Переговоры по Сирии в Астане пройдут за закрытыми дверями, сообщает пресс-служба МИД РК.

"Переговоры начнутся 23 января в 13.00 часов по времени Астаны. Переговоры завершатся 24 января в 13.00 (предположительно)", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РК.

В переговорах в Астане примут участие представители конфликтующих сторон, а также делегации из России, Турции и Ирана. Отметим, что делегации Ирана, Турции и России уже прибыли в столицу 21 января.

Как сообщалось, перед официальным началом переговоров делегация проведет консультации с представителями России и Турции. Для освещения переговоров по Сирии в Астану прибудут свыше 300 иностранных журналистов.

Ранее МИД РК сообщил о прибытии в Астану спецпосланника ООН. США не будет отправлять свою делегацию в Астану.