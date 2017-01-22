В Индии при крушении поезда погибли десятки человек

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В результате железнодорожной катастрофы в Индии погибли по меньшей мере 23 человека, около 100 получили травмы. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на газету The Times of India.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 21 января, недалеко от станции Кунеру в штате Андхра-Прадеш. С рельсов сошли локомотив и семь вагонов поезда сообщением Джагдальпур - Бхубанешвар.

На место аварии направлены экстренные службы. Специалисты приступили к выяснению причины инцидента.

Многие люди оказались зажаты деформированными конструкциями вагонов. Число погибших не является окончательным, работа спасателей продолжается.

URL: http://www.vb.kg/354098
Теги:
Индия
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