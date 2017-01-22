В Кыргызстане аналоговое телевещание отключат 15 мая

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Руслан Изреков

В Кыргызстане аналоговое телевещание отключат 15 мая. Об этом стало известно в ходе совещания 20 января Министерства культуры, информации и туризма КР.

"Руководителям телерадиокомпаний и операторам вещания напомнили о том, что 17 октября 2016 года Государственная комиссия по переходу на цифровое телерадиовещание утвердила дату отключения аналогового вещания: в понедельник 15 мая текущего года. В этот день будет отключено аналоговое вещание на всей территории Кыргызской Республики", - сообщила замминистра культуры информации и туризма Айнура Темирбекова.

Как было отмечено на совещании, при выборе этой даты учитывалось мнение участников телевизионного рынка, которые сообщили о том, что им нужно время для завершения строительства альтернативной сети на выделенном для частных ТРК мультиплексах. А также для того, чтобы при заключении в начале года годовых контрактов на рекламу предупредить рекламодателей о полном переходе на цифровой формат вещания.

Темирбекова сообщила, что началась вторая фаза масштабной информационной кампании "Включи цифру!".

В соответствии с поручением премьер-министра, полномочным представительствам правительства КР в областях, мэриям городов Бишкек и Ош поручено взять под личный контроль реализацию Программы перехода на цифровое телерадиовещание. На местах провести разъяснения о необходимости перехода на ЦТВ для того, чтобы подготовить население к отключению аналогового вещания.

Для расширения возможностей доступа населения к информации по переходу на ЦТВ функционируют официальный сайт www.sanarip.kg и телефон бесплатной горячей телефонной линии 1212.

URL: http://www.vb.kg/354101
Теги:
Министерство культуры и туризма, телевидение
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