Казахстанцы пришли на помощь пострадавшим в результате авиакатастрофы

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ВБ

В Бишкек прибыла гуманитарная помощь из города Алматы (Казахстан), которую собрали алматинцы для пострадавших в результате авиакатастрофы, сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

По их данным, всего прибыли 3 машины с вещами и продуктами.

В сборе и доставке помощи принял активное участие депутат маслихата г. Алматы Константин Авершин.

Особенной, сердечной частью этой помощи были средства маленьких казахстанцев - Мухамеда и Маликуши Мурзаевых, которые разбили свою копилку и передали все средства, которые они собирали для подарка маме.

Груз был рассортирован и отправлен на место авиакатастрофы, в гостиницу "Семетей", где проживают пострадавшие, а также на склад МЧС и будут переданы пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/354102
Теги:
авиакатастрофа, гуманитарная помощь
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