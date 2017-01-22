Казахстанцы пришли на помощь пострадавшим в результате авиакатастрофы

В Бишкек прибыла гуманитарная помощь из города Алматы (Казахстан), которую собрали алматинцы для пострадавших в результате авиакатастрофы, сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

По их данным, всего прибыли 3 машины с вещами и продуктами.

В сборе и доставке помощи принял активное участие депутат маслихата г. Алматы Константин Авершин.

Особенной, сердечной частью этой помощи были средства маленьких казахстанцев - Мухамеда и Маликуши Мурзаевых, которые разбили свою копилку и передали все средства, которые они собирали для подарка маме.

Груз был рассортирован и отправлен на место авиакатастрофы, в гостиницу "Семетей", где проживают пострадавшие, а также на склад МЧС и будут переданы пострадавшим.