Группа "Тумар" примет участие в шоу America's Got Talent

Танцевальная группа с участием людей с ограниченными возможностями здоровья "Тумар" будет участвовать в шоу талантов America's Got Talent в Нью-Йорке. Об этом сообщила Ассоль Молдокматова.

Коллектив едет на шоу по приглашению организаторов. Отметим, это уже второе приглашение. В первый раз группе предложили выступить в шоу в январе 2016 года, но тогда из-за финансовых трудностей они не смогли поехать. В ноябре организаторы повторно пригласили танцоров приехать на кастинг. В течение двух месяцев группа через СМИ и социальные сети искала финансовую помощь. Вопрос удачно решился 21 января и сейчас коллектив решает организационные вопросы поездки и размещения в Нью-Йорке.

Новый сезон шоу стартует 27 января.

America's Got Talent транслируется по телеканалу NBC. Шоу проходит в несколько этапов - кастинг, выступление перед жюри, которое отбирает участников для выступления на следующих раундах. В финале шоу победитель получит главный приз - $1 млн и возможность участия в других проектах.