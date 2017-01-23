В Белом доме обвинили американские СМИ в попытке лишить Трампа легитимности

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Глава аппарата Белого дома Райнс Прибас обвинил американские СМИ в желании лишить легитимности президента США Дональда Трампа. Соответствующее мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 22 января.

"Дело не в размере аудитории [присутствовавшей на инаугурации Трампа]. Дело в атаках и попытке делегитимизировать этого президента в один день. И мы не собираемся сидеть сложа руки и терпеть это (...) Мы каждый день будем бороться не на жизнь, а на смерть", - подчеркнул Прибас.

Старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй со своей стороны также заявила о необходимости пересмотреть отношения с прессой.

Напомним, после инаугурации в ряде городов США состоялись протестные акции против нового президента. В частности, в Нью-Йорке около 600 тысяч человек прошли от здания ООН до небоскреба Трамп-тауэр на Пятой авеню. Сам Трамп прокомментировал демонстрации в своем Twitter.

"Вчера смотрел на протесты. Но у меня сложилось впечатление, что выборы только что прошли! Почему эти люди не голосовали?" - написал он.

URL: http://www.vb.kg/354106
Теги:
США, Дональд Трамп
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