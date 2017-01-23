Якутский бизнесмен обстрелял прибывшую по вызову скорую помощь

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Житель Якутии обстрелял машину скорой помощи, которая приехала к нему по вызову. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Алдан. Мужчина начал вести себя агрессивно, ходил по дому с ружьем, в результате чего его жена и сын ушли, вызвав полицию и скорую помощь. По словам родственников, такое поведение было замечено впервые.

После прибытия полиции и медиков мужчина сначала выстрелил в воздух, а затем, прицелившись через окно дома, три раза выстрелил в сторону автомобиля скорой помощи, в которой находился водитель. Тогда стражи порядка потребовали от него бросить оружие и после того, как он не подчинился, произвели выстрел на поражение, ранив мужчину в плечо и живот. Пострадавший, который оказался владельцем бизнеса в сфере ритуальных услуг, госпитализирован в тяжелом состоянии.

URL: http://www.vb.kg/354107
Теги:
Россия
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