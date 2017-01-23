ИГ наградило Машарипова за теракт в Стамбуле тремя женами

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Экстремистская группировка "Исламское государство" подарила выходцу из Узбекистана Абдулкадыру Машарипову трех жен в качестве награды за нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле, где в ночь на 1 января были застрелены десятки людей. Об этом сообщило турецкое издание "Хурриет" (Hurriyet).

16 января в квартире в стамбульском районе Эсенюрт вместе с узбекистанцем Абдулкадыром Машариповым были задержаны еще три женщины – Дина А. из Сенегала, Али Джамиль Мухаммад из Ирака и Айша М. из Сомали. Машарипов заявил полицейским, что со всеми тремя он заключил никях (брачный договор по правилам шариата).

В ходе его задержания в квартире были найдены и изъяты два пистолета, 197 тысяч долларов США, дрон и SIM-карты. Как предполагают турецкие правоохранительные органы, эти деньги могли быть переданы Машарипову за совершение теракта в Стамубле.

В ходе показания Машарипов признался, что вначале планировал совершить теракт в новогоднюю ночь на стамбульской площади "Таксим". Однако из-за усиленных мер безопасности на площади, он решил напасть на посетителей ночного клуба. "Reina подходила для совершения операции, однако я не знал, как выглядит клуб изнутри. Об этом я сообщил человеку, приказавшему мне совершить теракт. После "эмир" из Ракки отправил мне видео, на которых запечатлена внутренняя часть клуба. Я несколько раз пересмотрел это видео. После тщательного изучения внутреннего плана, я поехал в район Зейтинбурну, захватил с собой оружие, бомбу ручной работы и совершил нападение", – признался Абдулкадыр Машарипов.

После вооруженного нападения Машарипов связался с боевиками "ИГ" в Ракке. По его словам, давший ему приказ "эмир" пообещал помочь ему бежать из Турции. Однако Машарипов не успел покинуть территорию страны, он был задержан в ходе спецоперации в спальном районе Эсенюрт на окраине Стамбула.

URL: http://www.vb.kg/354109
Теги:
Турция, экстремизм, терроризм, ИГИЛ, теракт
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