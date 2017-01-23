Samsung: причина взрывов Galaxy Note 7 - бракованные батареи

Южнокорейская компания Samsung объявила, что причина многочисленных взрывов смартфонов Galaxy Note 7 заключается в бракованных аккумуляторах, которые загораются в результате перегрева, передает Би-би-си.

Как отмечается в сообщении компании, специалисты Samsung берут на себя ответственность за ошибку и намерены изменить конструкцию и процесс производства батарей для смартфона.

"Мы приняли некоторые коррекционные меры для того, чтобы этого больше не повторилось", - говорится в сообщении.

Смартфон Galaxy Note 7 был официально выпущен в августе 2016 года в качестве преемника Galaxy Note 5. В сентябре прошлого года Samsung объявил об отзыве 2,5 миллиона смартфонов этой модели, после того как несколько аппаратов взорвались и загорелись.

Из-за участившихся инцидентов власти США и ряда других стран запретили использовать Galaxy Note 7 на бортах самолетов.

После того как замененные модели также стали взрываться, компания Samsung объявила о приостановке продаж этой модели смартфонов.

Проблемы со взрывающимися смартфонами, по оценке самой компании, могут обойтись ей в 5,3 млрд долларов, а также нанести серьезный вред репутации Samsung.