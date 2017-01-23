Для пострадавших открыты индивидуальные счета и выпущены банковские карты

Для пострадавших в результате крушения Boeing 747 открыты специальные индивидуальные счета и выпущены банковские карты.

Данная совместная инициатива реализуется Общественным фондом "Помогать легко", Национальным обществом Красного Полумесяца КР, Международным банком и Американской торговой палатой.

"С момента происшествия граждане, бизнес-сектор Кыргызстана, неравнодушные со всего мира стали перечислять денежные средства, вносить в чаши пожертвования и приносить наличными в Красный Полумесяц и ОФ "Помогать легко" пострадавшим, для распределения денежных средств и поступления их напрямую нуждающимся. Банковские карты позволят людям самим распределять средства на необходимые нужды и использовать их в любое время", - отметил президент Красного Полумесяца Азамат Баялинов.

"На данный момент банковские карты с перечисленным балансом в 20 тысяч сомов будут переданы каждому из 19 пострадавших, находящихся в больницах. В дальнейшем планируется коллегиально распределить средства, собранные вышеперечисленными организациями семьям и близким погибших, а также лицам, лишившимся крова в зоне поражения", - добавила директор ОФ "Помогать легко" Динара Аляева.

Таким образом, все собранные средства для оказания помощи будут распределяться путем перечисления на специальные индивидуальные счета пострадавшим и их семьям. По результатам каждого транша будет предоставлен подробный отчет, сообщила инициативная группа.