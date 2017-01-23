СМИ: В Китае для строительства небоскреба за 10 секунд взорвали 19 зданий

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В китайском городе Ухань в провинции Хубэй 19 многоэтажных домов были разрушены контролируемым взрывом всего за 10 секунд. Об этом сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

Взрывотехники провели подрыв 12-этажных зданий около полуночи 21 января.

Для сноса бетонных построек, занимавших площадь в 150 тысяч квадратных метров, потребовалось примерно пять тонн взрывчатки.

Отмечается, что на месте уничтоженных построек планируется возвести бизнес-квартал, центром которого станет небоскрёб высотой 707 метров.

Генеральный директор компании, которая осуществила снос зданий, подчеркнул, что после проведения взрывных работ не было зафиксировано никаких повреждений или неблагоприятных последствий.

[stream::youtube]https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3zOe4xdF9L0[/stream]

URL: http://www.vb.kg/354112
Теги:
взрыв, Китай
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