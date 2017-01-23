Обстановка на кыргызско-таджикской границе стабильная

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ВБ

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в настоящее время стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Вчера, 22 января, в селе Кок-Таш Баткенского района Баткенской области произошел инцидент между молодежью приграничных территорий двух республик. Словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана переросла в метание камней. По предварительным данным, в ходе конфликта были повреждены один дом и четыре автомашины граждан двух государств.

В тот же день конфликт был улажен. В настоящее время обстановку на приграничных территориях контролируют представители органов местной власти, сотрудники милиции двух государств.

Также незамедлительно состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, по результатам которой стороны приняли решение продолжить несение службы в штатном режиме, принять все меры по урегулированию обстановки на границе мирным путем, а также провести расследование причин и обстоятельств произошедшего инцидента.

Стороны также решили активизировать разъяснительную работу с населением приграничных районов.

URL: http://www.vb.kg/354113
Теги:
Баткенская область, Погранслужба, приграничные конфликты
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Комментарии
Даке Маматкасым
23.01.2017, 11:03
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молодые-горячие блин. не врубаются что ли что провоцируют конфликт на государственном уровне?

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