Обстановка на кыргызско-таджикской границе стабильная

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в настоящее время стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Вчера, 22 января, в селе Кок-Таш Баткенского района Баткенской области произошел инцидент между молодежью приграничных территорий двух республик. Словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана переросла в метание камней. По предварительным данным, в ходе конфликта были повреждены один дом и четыре автомашины граждан двух государств.

В тот же день конфликт был улажен. В настоящее время обстановку на приграничных территориях контролируют представители органов местной власти, сотрудники милиции двух государств.

Также незамедлительно состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, по результатам которой стороны приняли решение продолжить несение службы в штатном режиме, принять все меры по урегулированию обстановки на границе мирным путем, а также провести расследование причин и обстоятельств произошедшего инцидента.

Стороны также решили активизировать разъяснительную работу с населением приграничных районов.