Центр судебных экспертиз при Минюсте готов работать в новых условиях

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ВБ

25 января состоится открытие нового здания Государственного центра судебных экспертиз (ГЦСЭ) при Министерстве юстиции КР.

Финансовая поддержка на сумму около 150 млн сомов была оказана Управлением ООН по наркотикам и преступности в Кыргызстане. Эти средства были направлены на реконструкцию здания и на оснащение материально-технической базы.

ГЦСЭ является основным судебно-экспертным учреждением страны и выполняет более 80% судебных экспертных исследований в стране. В настоящее время ГЦСЭ размещен в здании 1940 года постройки площадью 441 квадратный метр. Штатная численность сотрудников составляет 128 единиц. Экспертами ГЦСЭ ежегодно проводятся экспертизы по 48 видам.

URL: http://www.vb.kg/354115
Теги:
Министерство юстиции, экспертиза
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