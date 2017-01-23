Центр судебных экспертиз при Минюсте готов работать в новых условиях

25 января состоится открытие нового здания Государственного центра судебных экспертиз (ГЦСЭ) при Министерстве юстиции КР.

Финансовая поддержка на сумму около 150 млн сомов была оказана Управлением ООН по наркотикам и преступности в Кыргызстане. Эти средства были направлены на реконструкцию здания и на оснащение материально-технической базы.

ГЦСЭ является основным судебно-экспертным учреждением страны и выполняет более 80% судебных экспертных исследований в стране. В настоящее время ГЦСЭ размещен в здании 1940 года постройки площадью 441 квадратный метр. Штатная численность сотрудников составляет 128 единиц. Экспертами ГЦСЭ ежегодно проводятся экспертизы по 48 видам.