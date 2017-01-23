Кыргызстанцы в Москве собрали 200 тысяч рублей для семей погибших в Дача-СУ

Вчера, 22 января, кыргызстанцы в Москве провели поминальный молебен в память погибших во время авиакатастрофы в селе Дача-СУ и в ДТП в Саратовской области в России. Об этом "ВБ" рассказал активист кыргызской диаспоры Нурдан Нурдинов.

Мероприятие организовали ряд общественных организаций, предприниматели и активисты диаспоры. Поддержать кыргызстанцев пришли лидеры узбекской, казахской, таджикской и других этнических сообществ.

"Соотечественники провели поминальный молебен "Кудай тамак" за упокой души усопших, а также за мир и сохранение всех крыгызов, где бы они ни находились. Было сказано много тёплых слов поддержки и пожелания нашему народу", - сказал Нурдинов.

На мероприятии установили урну для пожертвований родным и близким погибших и за несколько часов было собрано 200 тысяч рублей. Средства будут переданы семьям погибших.

Дополнительный сбор средств для помощи пострадавшим и близким погибших в Дача-СУ идет через банковские реквизиты.

Напомним, авиакатастрофа произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению. По последним данным, погибли 39 человек - это персонал борта и местные жители.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим. Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.

ДТП в Саратовской области, в результате которого погибли четверо кыргызстанцев, произошло 15 января примерно в 04.30 утра на автотрассе Нижний Новгород - Саратов ФАД 1Р158н. В районе села Тарумувка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с минивэном Toyota, который двигался по встречной полосе. После этого оба транспортных средства съехали в кювет. Семь человек погибли, четверо из которых являются гражданами Кыргызстана. Возбуждено уголовное дело. Тела погибших доставили на родину 17 января.