Посол Швейцарии в России мечтает о доме в горах Кыргызстана

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Посол Швейцарии в России Пьер Хельг хотел бы приобрести дом в Кыргызстане. Об этом он рассказал в интервью Газете.ру.

Пьер Хельг поделился своими планами на период после окончания карьеры дипломата. Он рассказал, что хотел бы заняться бизнесом, который связан с инновациями, а также среди прочего отметил, что купил бы дом в Кыргызстане "для наблюдения за закатами и восходами".

По его словам, недвижимость он приобрел бы не в городах, а там, где горы и Иссык-Куль, "в живописной горной долине". Он отметил, что в отличие от Швейцарских Альп, где всюду люди и дома, в горах Кыргызстана практически нет людей.

"В Кыргызстане кругом одни горы, долины, природа. Я там видел очень красивые места. И там можно купить недвижимость по цене авто", - сказал Хельг в интервью.

URL: http://www.vb.kg/354117
Теги:
посольство, Россия, Швейцария
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