Пенсии инвалидов первой группы приравняют к прожиточному минимуму

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Гулиза Авазова

Сегодня, 23 января, Комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша обсудил вопросы повышения размеров пенсий инвалидам первой группы и упрощения процедуры подтверждения размера заработной платы до 1996 года для исчисления размера пенсии.

Как сказала заместитель главы Соцфонда Гульнура Джуматаева, пенсии повысят только инвалидам 1-й группы, так как инвалиды 2-й и 3-й группы каждый год сдают справки, в соответствии с чем могут меняться категории. Кроме того, они могут работать в отличие от 1-й группы.

"Инвалиды 1-й группы в основном не способны работать и постоянно нуждаются в помощи других лиц. Данная категория граждан требует особого внимания", - добавила она.

Как сообщается, численность пенсионеров, состоящих на учете в Социальном фонде, на 1 января 2016 года составляет 604,8 тыс. человек, из них получают пенсии по инвалидности 1-й группы 9,6 тыс. человек. Средний размер их пенсии составляет 4 779 сомов.

Отвечая на вопросы депутатов, Джуматаева отметила, что законопроект предусматривает приравнивание пенсии инвалидов 1-й группы к прожиточному минимуму. "Для тех, кто уже получает пенсию, предусматриваем индексации, а новых сразу приравниваем к прожиточному минимуму", - добавила она.

По итогам обсуждения депутаты поддержали данный законопроект.

URL: http://www.vb.kg/354120
Теги:
пенсии, Социальный фонд
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