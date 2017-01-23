Власти страны готовы обнародовать официальный текст Конституции

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев обсудил с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым о ходе подготовки к обнародованию официального текста Конституции КР. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По информации Фарида Ниязова, Межведомственная рабочая группа, образованная распоряжением президента, завершает свою работу.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона "О внесении изменений в Конституцию" официальный текст Конституции КР с учетом изменений, внесенных настоящим Законом, подлежит обнародованию президентом КР не позднее 14 дней после вступления в силу настоящего Закона (29 января). При этом принятый референдумом закон требует, чтобы были не только учтены внесенные в Основной закон поправки, но также устранен целый ряд несоответствий текстов на государственном и официальном языках.

Глава государства отметил важность проводимой работы и обратил особое внимание на необходимость очень внимательного и скрупулезного отношения членов межведомственной рабочей группы и привлеченных экспертов к выполнению этой ответственной задачи.

URL: http://www.vb.kg/354126
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Конституция
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