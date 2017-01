Кыргызстан занял 87-е место по привлекательности для иностранных работников

В рейтинге стран, где созданы благоприятные условия для привлечения иностранных специалистов, Кыргызстан оказался на 87-м месте. Об этом сообщается в исследовании The Global Talent Competitiveness Index (GTCI).

Рейтинг The Global Talent Competitiveness Index (GTCI) разработала организация The Business School for the World в сотрудничестве с агентством Adecco Group и сингапурским институтом Human Capital Leadership Institute. Индекс учитывает рынок труда, торговли и ее регулирование, экономический рост, образовательную систему, политику трудоустройства, взаимодействие государственных и частных структур, уровень жизни и общую привлекательность страны для иностранных специалистов. В этом году в него вошли 118 стран.

Кыргызстан занял 87-е место в общем рейтинге и самое последнее место в группе стран СНГ.

Самым привлекательным для трудоустройства иностранцев из стран СНГ оказался Казахстан, в общем рейтинге он занял 53-е место. За ним идут Россия (56-е), Армения (65), Азербайджан (66-е), Украина (69-е место).

Первые три места заняли Швейцария, Сингапур и Великобритания. Самыми непривлекательными странами для иностранных работников являются Зимбабве, Буркина-Фасо и Мадагаскар.