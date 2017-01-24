Пропускная способность КПП "Акжол" в день составляет 12 тысяч человек

Пропускная способность на контрольно-пропускном пункте "Акжол" в день составляет до 12 тысяч человек. Об этом сегодня, 24 января, сообщил глава управления пограничного контроля ГРС Мирланбек Сарылбек уулу на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша.

По его словам, в туристический сезон пропускная способность повышается до 30-40 тысяч человек. И в это время для дополнительного обслуживания на смену привлекаются сотрудники погранслужбы из других КПП.

Однако этих усилий недостаточно, и чтобы улучшить контроль, 4-8 кабин мало, необходимо увеличить как минимум до 30-ти.

Он добавил, что у казахстанской стороны увеличен штат сотрудников на КПП, а число кабин на сегодня составляет 16.

"У них усиленный контроль, что объясняется увеличением времени во время прохождения таможенного контроля. К тому же у них инфраструктура лучше, чем у нас, потому что были факты перевозки наркотиков", - сообщил он.

Отметим, сегодня комитет рассматривал вопросы по разработке генерального плана КПП "Акжол" на кыргызско-казахской границе и прилегающей к нему территории.