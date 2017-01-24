Для решения проблем КПП "Акжол" депутаты обратятся к премьер-министру

Сегодня, 24 января, комитет по по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству рассматривал вопросы по разработке генерального плана КПП "Акжол" на кыргызско-казахской границе и прилегающей к нему территории.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что люди вынуждены идти более километра, чтобы дойти до КПП, а у казахстанцев сразу приезжают на автомашинах и попадают в пункт пропуска. Некоторые из них отметили, что людям с ограниченными физическими возможностями тяжело пройти эту дистанцию.

Чтобы решить проблему, депутат Кубанычбек Жумалиев предложил расширить площадь автостоянки перед КПП "Акжол".

Отметим, в сентябре прошлого года этот же комитет выяснил, что у пограничников все еще не определен заказчик на выполнение проекта генплана модернизации КПП. Тогда депутат Улугбек Ормонов отметил, что несколько месяцев назад комитет на выездном заседании уже рассматривал этот вопрос, но подвижек не было. Тогда комитет решил поручить пограничной службе определиться с заказчиком, а после снова поднять данный вопрос.

Однако сегодня выяснилось, что до сих пор не определен заказчик генплана. По итогам обсуждений депутаты решили от имени комитета направить обращение премьер-министру, чтобы он взял это дело под свой контроль или поручил вице-премьеру, который курирует эту отрасль. "Пока не будет координации, этот вопрос будет стоять еще лет 10", - сказал глава комитета Марат Аманкулов.