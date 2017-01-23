Цифровое телевидение: инструкция по эксплуатации

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Глеб Куренев

Совсем скоро, 15 мая, на территории Кыргызстана перестанет функционировать аналоговое телевидение. На его замену придет цифровое. Картинка высокой четкости, хорошее качество, больший выбор каналов - вот что обещается. Но так ли это? Уже сейчас цифровое телевидение (ЦТВ) можно подключить почти в любом уголке страны и, так сказать, ознакомиться.

Так что такое цифровое вещание и "с чем его едят"? Мы попытались найти ответ на этот вопрос, используя опыт интернет-телевидения и поговорив со специалистами из Государственного агентства связи.

Что же такое цифровое телевидение?

ЦТВ осуществляется с помощью кодирования видео- и аудиосигнала. Такое кодирование увеличивает скорость передачи информации, кроме того, может распространяться различными способами, включая интернет. Цифровое телевидение практичнее и удобнее. Для сравнения, представьте виниловую пластинку и компакт диск. Действительно, цифровое изображение выглядит куда привлекательнее, нежели аналоговое, но только в том случае, если исходные файлы соответствующего качества и телевизор, способный показать всю красоту "цифры".

ЦТВ в Кыргызстане будет вещать более 30 телеканалов. Уже сейчас можно наблюдать их работу. Те люди, которые владеют телевизорами с поддержкой цифрового стандарта вещания могут самостоятельно убедиться в этом. Достаточно включить автопоиск и каналы сами отобразятся. Если же вам недостаточно 30 каналов, то можно подключиться к сторонним кампаниям. В госагентстве связи "ВБ" сообщили, что в будущем планируется, помимо социального (бесплатного) пакета, запустить и коммерческий, но сколько это будет стоить, пока неизвестно.

Как это работает?

За цифровое телевидение платить придется в любом случае. Для получения изображения высокой четкости придется раскошелиться либо на новенький телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 MPEG4, либо на приставку с таким же стандартом. Стоит также отметить, что большинство тех приставок, что сейчас продают интернет-компании, не подойдут, так как они рассчитаны на IP-телевидение и не поддерживают стандарт DVB-T2. В госагентстве связи уточнили, что приставка в среднем стоит 1500 сомов. Кроме того, существую смарт-карты. Это небольшие платы, которые встраиваются в телевизор для увеличения количества каналов либо для активации платной подписки. И возможно, что с запуском коммерческого пакета кыргызстанцы смогут воспользоваться и ими, но это появится не скоро.

При покупке приставки стоит не забыть спросить у продавца сертификат, выданный Государственным агентством связи.

Как это реализовывается?

Сейчас фактически уже видно, что цифровое телевидение работает. Осталось только дождаться отключения аналогового сигнала. Кроме того, в стратегии развития цифрового телевидения имеется пункт, согласно которому государство заинтересовано в "организации вещания социального пакета программ и оказании государственной поддержки социально уязвимым слоям населения в доступе к цифровому вещанию". Об этом говорится в программе перехода на цифровое телевидение в КР. Однако какая помощь будет оказана данной категории граждан, пока не сообщалось.

В преддверии скорого отказа от "аналога" "ВБ" решил спросить у горожан, что они думают о переходе на цифровое вещание и смотрят ли они телевизор вообще. Как выяснилось, некоторые горожане отказались от телевидения в пользу интернета или иных источников информации. Но большинство горожан всё так же смотрят любимые телепередачи с "голубых" экранов. Но пользуются либо кабельным, либо интернет-телевидением. Уже нашлись и такие, кто приобрел сертифицированную приставку, но на данный момент крайне недоволен качеством предоставляемой услуги. Тем не менее почти все сошлись во мнении, что переход на цифровое вещание - это необходимая мера, и нужно идти в ногу со временем.

URL: http://www.vb.kg/354130
Теги:
телевидение
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