Жапаров предложил Минфину обратиться за помощью к Жанторо Сатыбалдиеву

Депутат Акылбек Жапаров возмущен тем, что Министерство финансов до сих не освоило $200 млн, которые выделила Россия.

Как сказал парламентарий сегодня, 23 января, на заседании Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша, исполнительная власть халатно относится к выделенным средствам из России. "На заседании правительства хоть заинтересовались, почему так получилось?" - возмутился он.

По словам Жапарова, 1 июля закончится льготный период для Кыргызстана в ЕАЭС. А министерство финансов КР до сих пор из $200 млн освоило только 10 млн.

"Вы должны были давно освоить эти деньги, и еще столько же запросить, если у вас опыта не хватает, позовите Жанторо Жолдошевича (экс-премьер министр КР Жанторо Сатыбалдиев. - Прим. vb.kg). Вот он за два года освоил 100 млн наличными, у него есть опыт в этом", - сказал он.

На это представитель Минфина ответил, что на прошлой неделе замминистра Мирланбек Байгончоков по этому вопросу ездил в Россию.

Жапаров добавил, что к тем финансам, которые выделяет российская сторона, исполнительная власть относится халатно.