В Бишкеке стартовала школьная олимпиада

Для школьников Ленинского района г. Бишкек стартовала олимпиада. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В торжественном открытии приняли участие учащиеся районных школ, педагоги, глава района Нурдин Тынаев и директор районного центра образования Анарбек Эдильбеков.

Олимпиада проводится по предметам: русский и кыргызский языки (с русским и кыргызским языками обучения), физика, математика, химия, биология, история, география, английский язык.

Школьные баталии проходят в гимназии № 31 Ленинского района.