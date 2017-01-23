В Бишкеке стартовала школьная олимпиада

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ВБ

Для школьников Ленинского района г. Бишкек стартовала олимпиада. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В торжественном открытии приняли участие учащиеся районных школ, педагоги, глава района Нурдин Тынаев и директор районного центра образования Анарбек Эдильбеков.

Олимпиада проводится по предметам: русский и кыргызский языки (с русским и кыргызским языками обучения), физика, математика, химия, биология, история, география, английский язык.

Школьные баталии проходят в гимназии № 31 Ленинского района.

URL: http://www.vb.kg/354135
Теги:
Ленинский район, школа
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