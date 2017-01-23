Зарплата главного таможенника Кыргызстана составляет 32 тысячи сомов

Сегодня, 23 января, на заседании Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша глава Государственной таможенной службы Азамат Сулайманов сообщил, что его заработная плата составляет 32 тысячи сомов.

В ходе встречи депутат Алтынбек Сулайманов заинтересовался, сколько всего сотрудников в таможенной службе и какие у них заработные платы. "Самая высокая зарплата у вас в службе. Сколько, вот, например, у вас? И сколько составляют премиальные?" - спросил он главу таможенной службы.

На что Сулайманов ответил, что табель по заработной плате он отправит лично депутату, а у него 32 тысячи. "Премиальные по итогам года еще не получили", - добавил он.

Отметим, сегодня комитет заслушал отчет главы Таможенного союза по сотрудникам, которые в период с 29 декабря 2016 г. по 5 января 2017 г. ездили за границу. 29-30 декабря трое сотрудников, а затем 3 января выезжали еще 9 таможенников. География поездок составила такие страны, как Китай, ОАЭ, Турция, Россия и Казахстан. Однако глава таможенный службы заверил, что все они ездили во время отпуска по личным делам.