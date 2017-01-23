Финский отель нанял "смотрителя северного сияния"

Финский Arctic Snow Hotel рассмотрел 1,5 тысячи заявок и выбрал человека, который займёт вакансию смотрителя северного сияния. В его обязанности войдёт наблюдение за ночным небом и уведомление гостей курорта о появлении признаков северного сияния, пишет TJournal.

Также смотрителю придётся выполнять функции экскурсовода, искать потерянные вещи и сопровождать постояльцев в SPA-зоны.

Большая часть заявок на должность была подана иностранцами, но на работу приняли 24-летнего гражданина Финляндии Матти Каяна (Matti Cajan), знакомого с местностью и с феноменом северного сияния.

"Это довольно интересно - бегать и будить туристов в спальных мешках, чтобы они не пропустили сияние", - рассказывает Каян.