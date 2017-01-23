В России предложили сократить длительность ночей

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Специалисты из российской Ракетно-космической корпорации "Энергия" предлагают создать орбитальную систему искусственного освещения земной поверхности, сокращая длительность ночей. Об этом сообщает Лента.ру.

"Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите", - говорится в докладе специалистов корпорации, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

В работе будут рассмотрены проблемы эксплуатации таких спутников, безопасность их функционирования, исследован спектр излучения, отраженного от различных металлических покрытий, которыми предлагается покрывать "зеркало" космического аппарата.

Сотрудники РКК "Энергия" предусмотрели и то, что искусственное освещение в ночное время суток может нарушать циркадные ритмы (колебания биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи) у многих живых организмов, в том числе у людей. Ученые предлагают понижать количество отраженной ультрафиолетовой радиации и синего света, которые влияют на выработку связанных с бодрствованием гормонов.

URL: http://www.vb.kg/354142
Теги:
наука, Россия
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