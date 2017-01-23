Американец через суд требует остановить продажи IPhone

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Гражданин США Хулио Сеха через суд требует запретить продажи iPhone в штате Калифорния до того момента, пока в устройствах не появится блокировка отправки сообщения для водителей за рулём. Мужчина уже подал соответствующий иск в суд, пишет издание Griffon со ссылкой на Fortune.

Некоторое время назад Сеха пострадал в ДТП, виновница которого в момент аварии отправляла текстовое сообщение со своего iPhone. Истец уверен, что ДТП удалось бы избежать, если бы разработчики внедрили патент, ограничивающий переписку со смартфона за рулём автомобиля. Несколько лет назад регистрация этой технологии была одобрена, но до сих пор её так и не ввели.

"Компания поставила получение прибыли выше в своих приоритетах, нежели безопасность потребителей", - говорится в иске.

Пока разработчики не внедрят эту технологию на iPhone, продажи устройства должны быть приостановлены в Калифорнии, уверен Сеха.

Это не первый раз, когда с Apple разбираются в суде. В начале января стало известно, что американская семья Модисеттов подала в суд на компанию, обвинив её в причастности к гибели их пятилетней дочери.

URL: http://www.vb.kg/354143
Теги:
США
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