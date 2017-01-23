Кумтор: показатели производства золота в 2016 году и прогноз на 2017 год

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Компания "Центерра Голд Инк." (Центерра) и "Кумтор Голд Компани" сообщают о том, что минувший 2016 год в очередной раз стал успешным производственным годом, в котором было добыто более 550 тысяч унций золота.

Объёмы производства золота на Кумторе составили:

- 550 960 унций (или 17 136,78 кг) золота по общим итогам 2016 года;

- 200 762 унции (или 6 244,4 кг) золота по итогам четвёртого квартала 2016 г.

Одна тройская унция составляет 31,10348 грамма.

Кумтор превысил средний показатель (540 тысяч унций) производственного прогноза, скорректированного в сторону увеличения по итогам третьего квартала прошлого года.

Объёмы производства золота в 2017 году

По предварительным оценкам, на Кумторе будет произведено порядка 455-505 тыс. унций золота, при этом 30% общегодового объёма будет обеспечено в четвёртом квартале 2017 г.

Общий объём капитальных затрат (за минусом капитализации вскрышных работ) на Кумторе в 2017 году должен составить 96 млн долларов. Расходы на поддержание основных фондов (68 млн долларов) главным образом связаны с капитальным ремонтом и обновлением парка тяжелогрузной горной техники (58 млн долларов), капитальным ремонтом и заменой оборудования ЗИФ (3 млн долларов) и прочими статьями (7 млн долларов).

Капитальные затраты на развитие на Кумторе в 2017 году должны составить 28 млн долларов, в том числе для осуществления таких мероприятий, как перенос некоторых объектов инфраструктуры, как это предусмотрено общим планом эксплуатации рудника с учётом расширения контуров его карьера в объёме 9 млн долларов; строительство дамбы хвостохранилища (11 млн долларов), закупка новой горной техники (4 млн долларов); мероприятия по водоосушению (2 млн долларов) и другие статьи (2 млн долларов).

Возведение дамбы хвостохранилища в 2017 году представляет собой строительство первого сооружения подобного рода, которое должно содержать в себе дополнительно 3,6 млн унций золотых запасов как результат расширения контуров карьера в соответствии с планом KS-13. Расходы на эти цели квалифицируются как капитальные затраты на развитие. Этот первоначальный цикл работ положит начало осуществлению 3-летней программы, которая будет завершена только в 2019 году (общая стоимость работ составит 32 млн долларов). Все строительные работы по дамбе хвостохранилища, проводившиеся до 2017 года, были связаны с необходимостью хранения хвостов, которые образовывались в результате переработки руд из утверждённых запасов ещё до утверждения проекта расширения контуров карьера в соответствии с планом KS-13.

Денежная составляющая капитализации вскрышных работ, связанных с разработкой карьера, в 2017 году ожидается в размере 172 млн долларов из общих расходов на капитализацию вскрышных работ, составляющих 234 млн долларов.

О "Центерре": Компания Centerra Gold Inc. (Центерра) является канадской золотодобывающей компанией, которая занимается эксплуатацией, разработкой, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в Северной Америке, Азии и других регионах мира. "Центерра" является крупнейшей западной компанией-золотопроизводителем в Центральной Азии. Акции "Центерры" обращаются на Фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира компании располагается в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада.

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URL: http://www.vb.kg/354144
Теги:
золото, #Кумтор
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