Работники компании "Лонг Хай" третий месяц не получают зарплаты

Работники компании "Лонг Хай", которая занимается реконструкцией трассы Балыкчы - Корумду, более трех месяцев не могут получить заработную плату. Об этом сегодня, 23 января, во время пресс-конференции заявил дорожный строитель компании "Лонг Хай" Эрнис Сыдыков.

По его словам, около 500 работников не могут получить свою зарплату с октября. В компании задержку объясняют тем, что кыргызская сторона не перечислила средства.

"Во время ВИК зарплату мы получали понемногу, но потом все остановилось. Сейчас люди работают, но нет уверенности в том, что они получат плату за свою работу. Мы обращаемся к руководству страны с просьбой решить этот вопрос", - сказал он.

Специалисты отметили, что строительные работы не приостановлены и продолжаются на некоторых участках дороги, но процесс идет в замедленном темпе.

По данным Министерства транспорта и дорог, по состоянию на декабрь подрядчик завершил лишь 19,3% работ с 0-го по 104-й километр автотрассы.