В Астане начались переговоры по урегулированию конфликта в Сирии

Переговоры по сирийскому урегулированию начались в Астане, сообщает Tengrinews.kz.

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, или так называемый Астанинский процесс, проходят в столичном отеле Rixos President Astana за закрытыми дверями. В расположенном напротив отеля Казмедиацентре открыт пресс-центр, где находятся 320 иностранных СМИ и 120 казахстанских, прибывших для освещения исторического события.

До начала переговоров Нурсултан Назарбаев провел встречу со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Президент отметил готовность Астаны к проведению переговоров, подчеркнув созданные условия для всех участников.

"Я надеюсь, стороны, как и мы, переживают о происходящих событиях. Как говорят эксперты, с начала конфликта погибли более 300 тысяч человек. Все это побуждает нас надеяться на то, что этот вопрос можно решить только мирным путем", - отметил Назарбаев.

Сегодня утром, до начала переговорного процесса, вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что главы всех делегаций прибыли в Астану. До конца дня 24 января переговоры должны завершиться. В МИД РК подчеркнули принципиальный момент, что Казахстан предоставляет только площадку для межсирийских переговоров, не вовлекаясь в переговорный процесс.

Василенко сообщил, что делегацию правительства Сирии возглавляет постоянный представитель при ООН Башар Аль-Джафари, делегация сирийской оппозиции состоит из представителей около 15 оппозиционных групп. На высоком уровне представлены страны-гаранты переговоров в Астане. Российскую делегацию возглавляет специальный представитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

Накануне, 22 января, глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с главами делегаций сирийского правительства и оппозиции. В ходе встречи с постоянным представителем Сирийской Арабской Республики в ООН Башаром Аль-Джафари он отметил значимость предстоящей встречи делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции как важнейшего этапа в подготовке очередного раунда Женевских мирных переговоров под эгидой ООН.

"Подчеркнуты усилия Астаны по облегчению гуманитарной ситуации в Сирии и оказанию соответствующей помощи сирийскому народу. Казахстан и его президент Нурсултан Назарбаев намерены и далее вносить свой посильный вклад в международные усилия по укреплению режима прекращения огня и поиску политического решения для внутрисирийского конфликта", - отметили ранее в МИД РК.

22 января перед началом переговоров в Астане состоялась встреча делегаций России, Турции и Ирана. В ней участвовали глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, руководитель департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Сергей Вершинин, заместитель главы МИД Ирана Хосейн Джабер Ансари, а также представители турецкой делегации.

Ранее МИД Казахстана сообщило о прибытии в Астану спецпосланника ООН. Госдепартамент США не стал отправлять полноценную делегацию на предстоящие переговоры. Как ранее отмечало издание Deutsche Welle со ссылкой на исполняющего обязанности представителя Госдепа Марка Тонера, США будут иметь статус наблюдателя на предстоящих переговорах. США на встрече будет представлять посол страны в Казахстане Джордж Крол.

Предположительно, переговоры, начавшиеся сегодня, 23 января, завершатся 24 января в 13.00 по времени Астаны. В МИД РК не исключают, что переговоры могут затянуться на неопределенное время. В эти дни казахстанская полиция переведена на усиленный вариант несения службы.