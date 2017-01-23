Шер-Нияз: Минздрав должен учесть мнение депутатов по центру онкологии

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Аида Джумашева

Депутаты требуют от Минздрава учитывать их мнение по объединению центров онкологии и гематологии.

"Парламент всегда идет навстречу правительству, Минздраву, когда они просят этого. Однако когда депутаты выносят постановление или решение, члены правительства игнорируют это", - заявил сегодня, 23 января, в ходе заседания парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутат от фракции "Ата Мекен" Садык Шер-Нияз.

По его словам, комитет по соцвопросам старается всегда поддерживать Минздрав, однако парламентарии не видят ответа.

"Есть принципиальные вопросы, требующие вашего ответа. Например, вопрос объединения центров гематологии и онкологии. Такое ощущение, что мы не можем повлиять на вас, даже если выносим решение или постановление. Вы стоите на своей позиции и никак не действуете. В центре онкологии проведены выборы, сотрудники, рабочие, все проголосовали. Теперь вы намерены объединить эти центры, соответственно, нарушаете их права. На уровне комитета мы уже высказали мнение по данному поводу. Просьба учитывать наше мнение так, как мы поддерживаем вас", - сказал Шер-Нияз.

URL: http://www.vb.kg/354149
Теги:
Минздрав, Национальный центр онкологии, онкология, парламент, Садык Шер-Нияз
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