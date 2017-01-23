Комитет ЖК одобрил ратификацию соглашения о едином рынке лекарств ЕАЭС

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Аида Джумашева

Сегодня, 23 января, на заседании парламентского Комитета по социальным вопросам, образованию, науке и культуре Министерство здравоохранения внесло на рассмотрение депутатов соглашение о единых принципах лекарственных средств и присоединение Армении к данному соглашению.

По словам министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, документ подписан еще в 2015 году.

"Данное соглашение члены ЕАЭС подписали в целях создания единого медицинского рынка лекарств. Соглашение о единых принципах и правилах продажи лекарств не ратифицировала только наша страна", - сказал Батыралиев.

Комитет одобрил документ и направил на рассмотрение в комитет по международной политике.

URL: http://www.vb.kg/354150
Теги:
Минздрав, парламент, ЕАЭС
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