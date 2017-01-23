Полпред в Иссык-Кульской области проинспектировал условия работы на Кумторе

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ВБ

Полномочный представитель в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев посетил золотодобывающее предприятие "Кумтор". Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Акибаев встретился с рабочими рудника и ознакомился с условиями их работы и проживания. Также полпред встретился с вице-президентом "Кумтор Голд Компани" Родни Ступариком.

"Сегодня еще раз убедился в том, что для рабочих рудника созданы все необходимые условия. То, что на ключевых руководящих должностях работают наши граждане, говорит о том, что руководство "Кумтора" оказывает хорошую поддержку населению, ведь опыт, который сегодня наши граждане обретают на руднике, можно использовать и на других объектах", - подчеркнул полпред.

По информации "Кумтор Голд Компани", объёмы производства золота на руднике по итогам 2016 года составили 550 960 унций (или 17 136,78 кг) золота. По предварительным оценкам, в 2017 году планируется извлечь порядка 455-505 тысяч унций золота.

URL: http://www.vb.kg/354153
Теги:
золото, Иссык-Кульская область, Кумтор
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