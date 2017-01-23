Определены чемпионы Кыргызстана по греко-римской борьбе

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Гулиза Авазова

Во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе среди мужчин. Во второй день чемпионата на ковер вышли более 80 борцов в четырех весовых категориях.

В легком весе до 66 кг чемпионом стал Жанат Болотбеков, который одолел в финале Нурбека Абдуганиева. Бронзовыми призерами стали Бек Конурбаев и Адилет Абдикалыков.

В категории до 75 кг участник Олимпийских игр в Рио-2016 Руслан Царев уступил схватку за выход в полуфинал и стал бронзовым призером. Еще одну бронзу взял Эсен Асанов. В финале встретились Кайрат Туголбаев и Бурго Бейшалиев. В этом поединке сильнее оказался Туголбаев, он стал чемпионом страны.

Золото чемпионата в весе до 85 кг завоевал Азат Бейшебеков, серебро у Аската Бейшебекова. Бронзовыми призерами стали Руслан Орозбаев и Калидин Асыкеев.

Среди тяжеловесов до 130 кг чемпионом страны стал Роман Ким, второе место у Миляса Маркова, а также третьими стали Камиль Джумаза и Канатбек Айтназаров.

Напомним, в первый день также разыгрывались четыре комплекта медалей, за которые боролись 67 борцов. В итоге чемпионами стали Узур Джузупбеков, Атабек Азисбек уулу, Нургазы Асангулов и Каныбек Жолчубеков.

URL: http://www.vb.kg/354155
Теги:
греко-римская борьба, чемпионат
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