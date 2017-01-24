Австралия решила отменить проверку паспортов в аэропортах

Правительство Австралии планирует начать тестирование бесконтактной системы установления личности пассажиров в аэропортах, которая избавит от необходимости проверять документы. Как пишет Медуза со ссылкой на Sydney Morning Herald, пограничный контроль в том виде, в котором он существует сейчас, будет заменен на автоматическое распознавание лица и отпечатков пальцев.

Предполагается, что установление личности человека, въезжающего в Австралию из-за рубежа, будет происходить автоматически, без вмешательства человека, и не займет лишнего времени. Конкретных технологических решений у погранслужб Австралии пока нет - проект находится на стадии размещения госконтрактов.

Первые тестовые системы распознавания личности без предъявления паспорта должны, согласно правительственному плану, заработать в аэропорту Канберры уже в июле 2017 года, а к началу 2020 года 90 процентов пассажиров будут проходить пограничный контроль автоматически. Реформа проводится в рамках программы по упрощению проверки документов под названием The Seamless Traveller.

Ранее министр миграции Питер Даттон заявлял, что новые технологии в области погранконтроля позволят пограничникам сконцентрироваться на отслеживании людей, вызывающих подозрение.