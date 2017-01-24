Психологи: быстро заснуть помогают незатейливые книги и фильмы

Не все люди могут нормально заснуть и выспаться ночью, поэтому ученые озаботились естественными методами, с помощью которых можно побыстрее заснуть, пишет Росбалт.

Британские исследователи разработали целый комплекс, который поможет в максимально короткие сроки избавиться от бессонницы. И первым делом они предлагают – посмотреть фильм с незамысловатым сюжетом. Именно просмотр такой картины поможет расслабиться и отпустить нервное напряжение.

Кроме того, эксперты рекомендуют читать книги перед сном. Чтение – процесс для мозга довольно утомительный, поэтому расслабление и желание заснуть наступят намного быстрее.

Однако данные методы приемлемы лишь для единичных случаев бессонницы. Если же проблемы со сном носят постоянный характер, следует немедленно обращаться к специалистам.

Истинные причины, по которым у людей пропадает желание спать, до сих пор до конца не изучены. Ученые предполагают, что бессонница может быть спровоцирована гормональными сбоями, которые чаще всего возникают у женщин, а также чрезмерной нагрузкой на психику.

Исследователи уверены, что бессонные ночи не проходят бесследно и пагубно сказываются на самочувствии человека. Оптимальное количество сна – это восемь часов, передает Vlad Time.