Дорога Бишкек - Ош полностью открыта, но МЧС просит воздержаться от поездок

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ВБ

В ущелье Чычкан на 247-300-м км автодороги Бишкек - Ош проезд открыт в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба Минтрансдора.

Ранее МЧС сообщало, что 23 января в 5.40 сошла снежная лавина объемом 7,2 тыс. кубометров. Длина лавины составила 105 метров, ширина - 12 метров, высота - 4 метра. Для расчистки привлечено 3 единицы техники от ДЭП.

С 08.00 на посту "Сосновка" введено временное ограничение для всех автомашин, направляющихся в Ошскую область и Джалал-Абадскую область. На посту "Отмок" ограничений нет.

С 23 по 24 января ожидается сход снежных лавин на автодорогах Бишкек - Ош, Ош - Сары-Таш - Иркештам, Ош - Мырзаке - Алайкуу, Ала-Бука - Жаңы-База - Канышкыя. В этой связи МЧС рекомендует водителям отказаться от поездок по указанным лавиноопасным участкам автодорог.

URL: http://www.vb.kg/354163
Теги:
лавина, МЧС
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