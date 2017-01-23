На спецсчет МЧС поступило более 20 млн сомов

По состоянию на 13.00 23 января на специальный счет МЧС поступило 20 млн 138 тыс. 400 сомов 30 тыйынов.
Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
г. Ош, ул. Моминова, 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по г. Ош
На данный расчетный счет можно перечислять в любой валюте - сом, рубль, тенге, доллар, евро, юань и другие.
Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является сотрудница Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Динара Сарбашева. Тел. 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.
Все собранные средства в дальнейшем будут распределены семьям погибших и пострадавшим от авиакатастрофы в поселке Дача-СУ.