Первомайский суд оставил без удовлетворения иск кандидата в мэры Абдылдаева

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Кирилл Степанюк

Проигравший выборы кандидат на пост градоначальника от партии "Онугуу-Прогресс" Нурдин Абдылдаев подал в суд на ЦИК, которая отказалась отменить результаты голосования в горкенеше, проходившие 11 января.

Абдылдаев и несколько его сторонников настаивают на том, что депутаты подверглись психологическому прессингу и давлению со стороны митингующих, пришедших поддержать Албека Ибраимова. Кроме того, проигравший претендент уверен, что на тот момент исполняющий обязанности мэра эту акцию и организовал. Во фракции "Онугуу-Прогресс" также апеллируют к тому, что некоторые бюллетени для голосования якобы имели некие метки и это, по их мнению, нарушило тайну волеизъявления.

Кстати, представители других партий, представленных в горкенеше, ни о каких нарушениях не заявляли и считают, что выборы мэра Бишкека прошли в соответствии с регламентом и законом.

Судья, рассматривавшая это дело, Жаныбек кызы Венера, изучив материалы дела, также не нашла оснований для отмены или пересмотра решения ЦИК, отклонившей жалобы Абдылдаева. В удовлетворении иска отказано по всем пунктам, изложенным проигравшим кандидатом. На обжалование решения Первомайского суда в вышестоящей инстанции у Нурдина Абдылдаева есть несколько дней.

URL: http://www.vb.kg/354175
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, выборы, суд
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