Отбор Кубка Азии по футболу: Кыргызстан играет с Индией, Макао и Мьянмой

23 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошла жеребьевка отборочного раунда Кубка Азии по футболу среди сборных команд.

Как сообщает Азиатская футбольная конфедерация, 24 сборные принимали участие в жеребьевке, которые были разделены на шесть корзин в соответствии с рейтингом ФИФА.

Отметим, как ранее сообщалось в рейтинге ФИФА, сборная Кыргызстана заняла 124-е место и оказалась в первой корзине. В связи с этим были исключены из соперников сборные Иордании, Омана, Филиппин, Бахрейна и Северной Кореи, которые также оказались в первой корзине.

По итогам жеребьевки сборные были поделены на шесть групп по четыре команды. Сборная Кыргызстана попала в группу А наряду Индией, Мьянмой и Макао.

Итоги жеребьевки:

группа "А": Кыргызская Республика, Индия, Мьянма, Макао группа В: КНДР, Гонконг, Ливан, Малайзия группа С: Иордания, Вьетнам, Афганистан, Камбоджа группа D: Оман, Палестина, Мальдивы, Бутан группа Е: Бахрейн, Туркменистан, Китайский Тайбэй, Сингапур группа F: Филиппины, Таджикистан, Йемен, Непал

По итогам матчей группового этапа отборочного раунда, из каждой группы по две лучшие команды попадут в финальную стадию Кубка Азии-2019. Всего квалификацию пройдут 12 команд, которых в финальном раунде ожидают еще 12 команд, такие как действующий чемпион Азии - сборная Австралии, а также Китая, Ирака, Ирана, Японии, Южной Кореи, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Таиланда, Узбекистана и ОАЭ. Эти команды также прошли во второй квалификационный раунд чемпионата мира-2018 в России.

Как сообщается, первые матчи в группах пройдут 28 марта этого года, а заключительные поединки запланированы на 27 марта следующего года.

Отметим, Кубок Азии - главные состязания для национальных сборных команд азиатского континента которые проводятся каждые четыре года, начиная с 1956 года. Победитель провозглашается чемпионом Азии и получает право на участие в предстоящем Кубке конфедераций ФИФА. Последний Кубок проводился в 2015 году в Австралии, где хозяева чемпионата завоевали золото. Следующий Кубок Азии пройдет в 2019 году в ОАЭ.