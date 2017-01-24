Футбол: Кыргызстан начнет свой путь на отборе Кубка Азии матчем с Макао

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Гулиза Авазова

Национальная сборная Кыргызстана по футболу стартовый матч на отборочном раунде Кубка Азии проведет с Макао.

Как сообщает Азиатская футбольная конфедерация, стартовые игры в группах состоятся 28 марта. Первый матч кыргызстанцы проведут на домашнем стадионе. Заключительные поединки запланированы на 27 марта следующего года, где сборная Кыргызстана сыграет также дома с Индией.

Отметим, вчера в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась жеребьевка отборочного раунда Кубка Азии-2019. 24 сборных были разделены на шесть групп. Сборная Кыргызстана попала в группу А, наряду с Индией, Мьянмой и Макао.

Расписание матчей

28 марта

  1. Кыргызстан - Макао

13 июня

  1. Индия - Кыргызстан

5 сентября

  1. Кыргызстан – Мьянма

10 октября

  1. Мьянма - Кыргызстан

14 ноября

  1. Макао - Кыргызстан

27 марта 2018 года

  1. Кыргызстан – Индия

Напомним, по итогам матчей отборочного раунда из каждой группы по две лучшие команды попадут в финальную стадию Кубка Азии-2019. Там их ожидают еще 12 команд: действующий чемпион Азии - сборная Австралии, а также Китая, Ирака, Ирана, Японии, Южной Кореи, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Таиланда, Узбекистана и ОАЭ.

Кубок Азии - главное состязание для национальных сборных команд азиатского континента и проводится каждые четыре года, начиная с 1956 года. Последний финальный турнир проводился в 2015 году в Австралии, где хозяева чемпионата завоевали золото. Следующий Кубок пройдет в 2019 году в ОАЭ. Победитель турнира также получает право на участие в Кубке конфедераций ФИФА.

URL: http://www.vb.kg/354179
Теги:
кубок, футбол, чемпионат
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