Президент федерации борьбы подарил квартиру борцу Эламану Догдурбек уулу

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Гулиза Авазова

Президент Федерации борьбы Кыргызстана Шаршенбек Абдыкеримов подарил однокомнатную квартиру бронзовому призеру чемпионата мира по неолимпийским весовым категориям Эламану Догдурбек уулу.

Сертификат на однокомнатную квартиру президент вручил в рамках чествования отличившихся борцов Кыргызстана по итогам 2016 года.

Отметим, в конце прошедшего года Эламан Догдурбек уулу в рамках чемпионата мира в Венгрии выступал в весовой категории до 70 кг и завоевал бронзовую медаль.

Напомним, для спортсмена данная квартира является второй по счету, первую он получил от федерации борьбы за бронзу на Азиатских играх 2014 года в Инчхоне (Южная Корея).

Помимо этого, в рамках чествования президента попросили подарить еще одну квартиру для чемпиона мира среди юниоров Калы Сулайманову, чей дом сгорел недавно. Отметим, накануне на чемпионате страны, в финале он боролся с более опытным и не менее титулованным Каныбеком Жолчубековым и уступил с минимальным преимуществом.

Абдыкеримов пообещал выполнить просьбу. Однако позже вице-президенты решили сделать ему общий подарок от федерации, что не было нагрузкой для одного президента.

URL: http://www.vb.kg/354182
Теги:
вольная борьба, греко-римская борьба, федерация, чемпионат мира
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