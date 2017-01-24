Президент федерации борьбы подарил квартиру борцу Эламану Догдурбек уулу

Президент Федерации борьбы Кыргызстана Шаршенбек Абдыкеримов подарил однокомнатную квартиру бронзовому призеру чемпионата мира по неолимпийским весовым категориям Эламану Догдурбек уулу.

Сертификат на однокомнатную квартиру президент вручил в рамках чествования отличившихся борцов Кыргызстана по итогам 2016 года.

Отметим, в конце прошедшего года Эламан Догдурбек уулу в рамках чемпионата мира в Венгрии выступал в весовой категории до 70 кг и завоевал бронзовую медаль.

Напомним, для спортсмена данная квартира является второй по счету, первую он получил от федерации борьбы за бронзу на Азиатских играх 2014 года в Инчхоне (Южная Корея).

Помимо этого, в рамках чествования президента попросили подарить еще одну квартиру для чемпиона мира среди юниоров Калы Сулайманову, чей дом сгорел недавно. Отметим, накануне на чемпионате страны, в финале он боролся с более опытным и не менее титулованным Каныбеком Жолчубековым и уступил с минимальным преимуществом.

Абдыкеримов пообещал выполнить просьбу. Однако позже вице-президенты решили сделать ему общий подарок от федерации, что не было нагрузкой для одного президента.