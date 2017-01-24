ВВП прогнозируется на уровне 2,9%, и в этом поможет сельское хозяйство

Несмотря на сложности, в 2016 году правительству удалось сохранить макроэкономическую стабильность в стране и обеспечить рост ВВП на 3,8%. Об этом сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 23 января на заседании коллегии полномочного представительства правительства в Чуйской области.

Отметим, совещание началось с минуты молчания в память о погибших в результате авиакатастрофы самолета Боинг 747, произошедшей 16 января поселке Дача-СУ.

По словам премьер-министра, в этом году реальные темпы роста ВВП прогнозируются на уровне 2,9% и будут достигнуты за счет роста сельского хозяйства, сферы услуг и строительства.

Рост валового регионального продукта по Чуйской области прогнозируется на уровне 3,4%.