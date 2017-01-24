Поселок Дача-СУ начали приводить в порядок. МЧС выделило 150 листов шифера

Пострадавшим в результате авиакатастрофы самолета Боинг 747 в селе Дача-СУ выделено 150 штук шифера от МЧС КР для восстановления кровли частично разрушенных домов.

Как отмечается в сообщении, все необходимые средства, а также строительные материалы будут предоставляться по необходимости ведомством.

Также в МЧС прокомментировали информацию о том, что спасатели на месте крушения работали не в масках, а в противогазах.

Все спасатели, задействованные в поисково-спасательных и других неотложных работах в зоне ЧС, работали при необходимости с применением средств индивидуальной защиты, говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что на сегодня дополнительных обращений со стороны граждан о разрушений домов не поступало. Пострадавшие 40 человек размещены в гостинице "Семетей". Из них 25 взрослых и 15 детей. В гостинице организовано круглосуточное дежурство из числа сотрудников МЧС.