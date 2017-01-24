На юге Канады произошла утечка 200 тысяч литров нефти

Утечка 200 тысяч литров нефти произошла из нефтепровода в провинции Саскачеван на юге Канады, передает RT со ссылкой на Globe and Mail.

Пресс-секретарь канадского правительства Кэти Янг сообщила, что утечка произошла в 10 километрах от Стоутона. Около 170 тысяч литров нефти было восстановлено, отметила она.

По её словам, в настоящее время неизвестно точное место образования пробоины. Отмечается, что нефть не попала в прилегающие реки.

Нефтепровод принадлежит компании Tundra Energy Marketing.

В декабре премьер-министр Канады Джастин Трюдо запретил добычу нефти и газа во всех канадских арктических водах.