Пытавшихся обокрасть художественную галерею воров спугнула секс-кукла

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Секс-кукла спугнула воров, которые забрались в художественную галерею Demuz Art в британском городе Уэртинг (графство Западный Суссекс). Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Metro.co.uk.

Когда злоумышленники проникли в галерею, их встретила реалистичная силиконовая игрушка ростом 180 сантиметров, раскинувшаяся на диване. После этого воры не стали задерживаться и скрылись с найденной в помещении тысячей фунтов стерлингов (1,1 тысячи евро).

Владелец галереи, карикатурист Деррик Томпсон, уверен, что если бы не кукла, воры унесли бы больше.

Томпсон купил силиконовую женщину в интернете для того, чтобы привлекать посетителей. Он назвал ее Шейла Луиза и завел ей отдельную учетную запись в Facebook. На ее аккаунт подписаны почти две тысячи жителей Великобритании, США и Ближнего Востока.

Поклонники регулярно пишут Шейле в интернете. "Слепые что ли? Видно же, что не настоящая, - недоумевает Томпсон. - Впрочем, возможно, они делают это для смеха. Или же им нравятся манекены - такой у них фетиш".

URL: http://www.vb.kg/354186
Теги:
Великобритания
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