Премьер-министр: Необходимо ускорить реализацию проекта "Технополис"

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ВБ

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул важность ускорения работ по реализации ряда проектов в Чуйской области. Об этом глава правительства заявил 23 января на заседании коллегии полномочного представительства правительства данного региона.

"Необходимо ускорить выделение земельного участка на территории Военно-Антоновского айылного аймака Сокулукского района для реализации проекта "Технополис" для текстильно-швейного производства, вывести на проектную мощность "Токмакский деловой нефтеперерабатывающий завод". Также необходимо ускорить запуск и освоение мощности текстильного предприятия в городе Токмак и оказать содействие в привлечении инвестиций в другие простаивающие предприятия", - сказал Жээнбеков.

Он также отметил важность ведения постоянной работы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечению иностранных инвестиций.

"Правоохранительные органы должны прекратить вмешательство в деятельность бизнеса и проверять субъекты предпринимательства, кроме соответствующего уполномоченного органа", - отметил премьер-министр.

URL: http://www.vb.kg/354187
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Чуйская область, швейная отрасль
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