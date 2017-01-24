Премьер-министр: Необходимо ускорить реализацию проекта "Технополис"

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул важность ускорения работ по реализации ряда проектов в Чуйской области. Об этом глава правительства заявил 23 января на заседании коллегии полномочного представительства правительства данного региона.

"Необходимо ускорить выделение земельного участка на территории Военно-Антоновского айылного аймака Сокулукского района для реализации проекта "Технополис" для текстильно-швейного производства, вывести на проектную мощность "Токмакский деловой нефтеперерабатывающий завод". Также необходимо ускорить запуск и освоение мощности текстильного предприятия в городе Токмак и оказать содействие в привлечении инвестиций в другие простаивающие предприятия", - сказал Жээнбеков.

Он также отметил важность ведения постоянной работы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечению иностранных инвестиций.

"Правоохранительные органы должны прекратить вмешательство в деятельность бизнеса и проверять субъекты предпринимательства, кроме соответствующего уполномоченного органа", - отметил премьер-министр.