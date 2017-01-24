Внесены поправки в закон о трансформации земель

Президент Алмазбек Атамбаев подписал поправки в Закон "О введении моратория на трансформацию орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий". Документ был принят Жогорку Кенешем 14 декабря 2016 года.

Целью закона является решение земельных вопросов для снабжения чистой питьевой водой населения, улучшение очистных сооружений.

Принятый документ предусматривает, что мораторий на перевод орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий не распространяется на трансформацию орошаемых земель пашни под строительство государственных и муниципальных объектов питьевого водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.