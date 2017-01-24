Имамам Оша рассказали о наказании за нике с несовершеннолетними

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Родион Решетов

Управление юстиции Ошской области провело в центральной мечети южной столицы Кыргызстана разъяснительную работу с имамами. Священнослужителей проинформировали о нормах закона по Семейному и Уголовному кодексу КР.

Главный специалист управления Орозбек Сыдыков рассказал 65 представителям духовенства региона о новых нормах закона, внесенных 17 ноября 2016 года. Согласно ему, лиц, не соблюдающих статью 14 Семейного кодекса КР "О брачном возрасте", будут привлекать к уголовной ответственности.

Речь идет о запрете обряда "нике" с несовершеннолетними. Напомним, инициаторы данного законопроекта инициировали данную норму, чтобы оградить лиц, не достигших 18 лет, от раннего брака.

Сейчас в Кыргызстане брачный возраст - 18 лет. При наличии уважительных причин исполнительные органы местного самоуправления вправе по просьбе вступающих в брак снизить его не более, чем на один год на основании комиссионного заключения территориальных подразделений уполномоченного государственного органа по защите детей.

URL: http://www.vb.kg/354193
Теги:
закон, несовершеннолетние, Ош, Ошская область
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